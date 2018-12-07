اتحاد نقاد لوس أنجليس يختار فيلم احتراق كأفضل فيلم أجنبي

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اختار اتحاد نقاد السينما في لوس أنجلوس الفيلم الكوري الجنوبي" احتراق" ضمن أفضل الأفلام بلغة أجنبية لهذا العام، حيث تم اختيار الفيلم الذي أخرجه "لي تشانغ دونغ" مع فيلم آخر كأفضل فيلمين أجنبيين.وكان الفيلم الآخر هو فيلم الدراما الياباني "لص المتاجر".ويذكر أن الفيلم الكوري "احتراق" قد فاز في وقت سابق أيضا بجائزة أفضل فيلم أجنبي لعام 2018 من اتحاد نقاد السينما في "تورنتو".وبالإضافة إلى ذلك، تم ترشيح فيلم "احتراق" لجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية ضمن جوائز اختيار النقاد للعام 2019، بواسطة اتحاد نقاد الأفلام السينمائية الأمريكية أمس الاثنين.