استقالة رئيس شركة كوريل بسبب استمرار حوادث القطارات

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استقال الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الكورية "كوريل" المملوكة للدولة، بعد سلسلة من حوادث القطارات.وقدم الرئيس التنفيذي للشركة "أو يونغ شيك" اعتذارًا للشعب اليوم الثلاثاء بسبب إخفاقه في الوفاء بتعهده بتقديم خدمة آمنة للسكك الحديدية، وعرض الاستقالة من منصبه لتحمل المسؤولية عن استمرار حوادث القطارات.وجاءت الاستقالة بعد خروج القطار فائق السرعة كي تي إكس عن القضبان عقب مغادرته محطة كانغ ننغ متوجها إلى سيول يوم السبت الماضي، مما أدى إلى إصابة 16 راكبًا من إجمالي 198 راكبًا كانوا على متنه.وألقى الرئيس التنفيذي للشركة باللوم على الجهود المفرطة لتحسين الإدارة والتخفيض الكبير في عدد الموظفين، معربا عن أمله في أن يكون الحادث الأخير فرصة لمعالجة المشكلات الأساسية في نظام السكك الحديدية في البلاد.