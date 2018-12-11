الحكومة تؤكد بدء التفتيش على خط السكك الحديدية الشرقي في الشمال

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أكدت وزارة التوحيد أن فريقا من المفتشين قد غادر سيول متوجها إلى كوريا الشمالية صباح السبت الماضي لإجراء تفتيش مشترك بين الكوريتين على خط "دونغ هيه" للسكك الحديدية، في شرق كوريا الشمالية.وقد عبر الفريق خط ترسيم الحدود العسكرية في التاسعة من صباح السبت الماضي، وبدأت عمليات التفتيش مع الفريق الكوري الشمالي، على الخط الذي يربط بين "ناميري" و"آن بيون".وقد تم إجراء الفحص بواسطة الحافلة بدلًا من القطار بسبب الانقطاع في بعض أجزاء السكك الحديدية.وحتى يوم الاثنين القادم سيسافر الفريق المشترك على طول خط السكك الحديدية الذي يمتد 800 كيلومتر، في إطار عمليات التفتيش.يشار إلى أن الكوريتين قد أجريتا عمليات تفتيش على خط "كيونغ أوي" الغربي في الشمال، استعدادًا لمشروع ربط وتحديث خطوط السكك الحديدية بين الكوريتين.