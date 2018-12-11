الحكومة تنفق أكثر من 70% من الميزانية في النصف الأول من 2019

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وافقت الحكومة الكورية على خطة إنفاق الميزانية لعام 2019 اليوم الثلاثاء، حيث تنوي إنفاق أكثر من 70% منها في النصف الأول من العام، لتعزيز الوضع الاقتصادي.وفي هذا السياق، قررت الحكومة إنفاق حوالي 281 تريليون من إجمالي الميزانية البالغة 400 تريليون وون خلال الأشهر الستة الأولى من العام القادم.وقالت وزارة المالية إن ما يقارب 78% من ميزانية خلق فرص العمل سيتم إنفاقها في النصف الأول لتعزيز التوظيف.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عام 2013 التي يتم فيها تخصيص أكثر من 70% من الميزانية السنوية للإنفاق خلال النصف الأول من العام.