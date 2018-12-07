مركز بحثي أمريكي يشيد بمشروع السكك الحديدية بين الكوريتين

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قال تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في الولايات المتحدة الأمريكية إن إعادة ربط خطوط السكك الحديدية بين الكوريتين سوف يمثل "إنجازًا دبلوماسيًّا وجيوسياسيًّا كبيرًا" في شبه الجزيرة الكورية.وأضاف التقرير الصادر أمس الاثنين، إن السكك الحديدية بين الكوريتين سيتم دمجها في شبكة السكك الحديدية التي تغطي قارة أوراسيا، عبر الصين وروسيا.وأشار التقرير إلى الاختلافات في البنية التحتية وأنظمة الإشارة بين الكوريتين، وقال إن عملية التحديث والمواءمة مكلفة وتستغرق وقتا طويلًا، لكن عملية الدمج ستكون مجدية اقتصاديا.وأضاف أن عضوية كوريا الجنوبية مؤخرًا في منظمة التعاون بين خطوط السكك الحديدية، التي تدير النقل الدولي في أوروبا وآسيا، سوف ترفع من فرص نجاح المبادرة المشتركة بين الكوريتين لتحقيق نجاح تجاري.ومن المتوقع إقامة حفل كبير بعد إكمال الجانبين عمليات التفتيش المشترك على خطوط السكك الحديدية في الشمال يوم 17 ديسمبر.