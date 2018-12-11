مون يؤكد أهمية تنشيط الاقتصاد المحلي

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طالب الرئيس "مون جيه إين" خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بأن تركز الحكومة على تنشيط الاقتصادات المحلية وتدعم جهود الحكومات المحلية.وقال إن الجولة الاقتصادية التي أجريت مؤخرًا على مستوى البلاد قدمت رؤى مختلفة حول كيفية تنشيط الاقتصادات الإقليمية، من خلال الاستماع لرجال الأعمال المحليين.وأشار إلى زياراته إلى مقاطعتيْ شمال جولا وشمال كيونغ سانغ الشهر الماضي، حيث شاهد التعاون بين الشركات والأكاديميين والباحثين لتعزيز الصناعات الجديدة وإدخالها في القاعدة الصناعية القائمة.وشدد مون على أن تحقيق النمو الشامل للجميع سيكون مستحيلًا ما لم يتم حل المشكلات التي تواجه الاقتصاد، ومنها زيادة عدد العاطلين عن العمل وتباطؤ السوق واستقطاب الثروة والصعوبات التي يواجهها أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة.