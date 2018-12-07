كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تستأنفان محادثات تقاسم تكاليف الدفاع

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استأنفت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثاتهما حول تقاسم تكاليف نشر القوات الأمريكية فى شبه الجزيرة الكورية، حيث بدأت الجولة العاشرة من المفاوضات حول "اتفاقية التدابير الخاصة الثنائية" بين البلدين في سيول بعد ظهر اليوم الثلاثاء، من أجل التوصل إلى اتفاق حول القضايا الرئيسية ذات الصلة، بما في ذلك مقدار الزيادة في التكاليف وكيفية تقسيمها بين البلدين الحليفين.ويقود الوفد الكوري في هذه المباحثات التي تستمر ثلاثة أيام كبير المفاوضين "تشانغ وان سام"، بينما يقود الوفد الأمريكي "تيموثي بيتس" المسؤول في وزارة الخارجية.ويذكر أن حصة كوريا في الدعم المالي للقوات الأمريكية المتمركزة في البلاد تبلغ هذا العام أكثر من 960 مليار وون، أي حوالي 850 مليون دولار، لكن وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، تسعى إدارة "ترامب" لمضاعفة حصة كوريا الجنوبية إلى حوالي 1,8 تريليون وون.ومن جانبها تسعى حكومة كوريا الجنوبية إلى التوصل إلى ما تعتبره زيادة معتدلة في حصتها في التكاليف الدفاعية، حيث تعارض مطالبة واشنطن بدفع تكاليف نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية. ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الثنائي الحالي البالغة مدته خمس سنوات لتحديد تقاسم التكاليف الدفاعية، في نهاية هذا الشهر.