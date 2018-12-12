الولايات المتحدة تعيد تصنيف كوريا الشمالية ضمن الدول المنتهكة للحريات الدينية

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قررت الولايات المتحدة الأمريكية إعادة تصنيف عشر دول، إلى جانب كوريا الشمالية، ضمن الدول التي "تثير قلقا خاصا بسبب انتهاكات الحريات الدينية".وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" في بيان أصدره أمس الثلاثاء إنه لا يزال يوجد في أماكن كثيرة جدا في جميع أنحاء العالم، أناسٌ يتعرضون للمضايقات أو الاعتقال أو حتى الموت لمجرد أنهم يعيشون حياتهم وفقا لمعتقداتهم، وشدد على أن الولايات المتحدة لن تقف موقف المتفرج في مواجهة مثل هذا الاضطهاد.وفي القائمة التي ترصد الدول التي لا تتمتع بتسامح ديني أو لديها انتهاكات للحريات الدينية، تم تضمين كل من: كوريا الشمالية وإيران وميانمار والسودان والمملكة العربية السعودية وإيران والصين وروسيا وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان.ويذكر أن كوريا الشمالية ظلت في هذه القائمة الأمريكية لمدة 17 عاما متتالية منذ عام 2001.