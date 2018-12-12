انفجار أنبوب ماء ساخن في سيول يعلق خدمات التدفئة لمدة 17 ساعة

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انفجر خط أنابيب تحت الأرض يحمل مياها ساخنة في غرب سيول أمس الثلاثاء، مما أدى إلى وقف خدمات التدفئة في المنطقة لمدة 17 ساعة.وقالت مؤسسة الطاقة في سيول ومكتب منطقة "يانغ تشون" إن مقطعيْن في خط أنابيب للتدفئة يسير تحت حديقة للزهور في مجمع سكني في منطقة "موك دونغ" قد انفجر، وقد تلقت السلطات تقريرا عن وجود بخار يخرج من حديقة الزهور في المجمع السكني في حوالي الساعة الـ8 و50 دقيقة من صباح الثلاثاء.ونتيجة لهذا الانفجار، تعطلت خدمات التدفئة والتسخين لـ1800 أسرة في منطقة "موك دونغ" لمدة 17 ساعة.وقالت السلطات المسؤولة إنها واصلت أعمال الإصلاح حتى الساعة الثانية من صباح اليوم الأربعاء، حيث استؤنفت خدمات التدفئة في الساعة 2:30 صباحا.وجاء هذا الحادث بعد أسبوع واحد من انفجار أنبوب تدفئة آخر تحت الأرض بالقرب من محطة مترو الأنفاق في "غويانغ" بمقاطعة "كيونغ كي" مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة أكثر من 20 آخرين.