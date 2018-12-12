الرئيس يدعو لإجراءات إصلاحية للقضاء على الفساد في رياض الأطفال

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دعا الرئيس "مون جيه إين" إلى اتخاذ إجراءات صارمة للقضاء على الفساد والمخالفات في رياض الأطفال الخاصة.جاء ذلك خلال تلقي الرئيس تقريرا أمس الثلاثاء من المسؤولين في وزارتيْ التعليم والعمل، في المجمع الحكومي في مدينة سيجونغ بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ".وأشاد الرئيس بالعاملين في وزارة التعليم لعملهم الشاق، وشدد على ضرورة ضمان الشفافية في المحاسبة في رياض الأطفال الخاصة حتى يتم التأكد من أن أموال دافعي الضرائب لن تذهب هدرا لمصالح خاصة.كما أمر الرئيس الوزارة بإعداد إجراءات للتعامل مع حالات إغلاق محتملة لرياض الأطفال الخاصة.وبعد تلقيه تقريرا من وزارة العمل، استمع الرئيس "مون" إلى المسؤولين الذين يتعاملون مع قضية الحد الأدنى للأجور وساعات العمل، وطلب منهم البحث عن أسباب انخفاض عدد الوظائف الجديدة وصلة ذلك بالزيادة في الحد الأدنى للأجور. وقال الرئيس إن الحكومة بحاجة إلى معرفة تلك الأسباب من أجل اتخاذ قرار بتعديل وتيرة الزيادة في الحد الأدنى للأجور.