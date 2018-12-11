معدل البطالة في كوريا يرتفع إلى أعلى مستوى خلال 9 أعوام

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ارتفع معدل البطالة في كوريا الجنوبية قليلاً في شهر نوفمبر الماضي، على الرغم من أن معدل نمو الوظائف الشهري ارتفع بحدة مقارنة بالشهر الأسبق.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد الحاصلين على عمل في شهر نوفمبر 27 مليونا و180 ألف شخص، بزيادة بلغت 165 ألفا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتعد هذه الزيادة ثاني أكبر زيادة على أساس سنوي خلال هذا العام منذ شهر يناير الماضي، عندما بلغت 334 ألفا.وأشار التقرير إلى أن الرقم الشهري لنمو الوظائف ظل في مستوى أقل من 100 ألف لأربعة أشهر متتالية منذ شهر يوليو. ووصل معدل التوظيف الإجمالي الشهر الماضي إلى 61,4%، دون تغيير مقارنة بالعام السابق.ومع ذلك، بلغ معدل البطالة الشهر الماضي 3,2%، بزيادة 0,1% على أساس سنوي. ويعد هذا أكبر رقم لشهر نوفمبر منذ 2009، عندما بلغ 3,3%.وبلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، 7,9%، بانخفاض بلغ 1,3% مقارنة بالعام السابق.