الكوريتان تفحصان سحب نقاط الحراسة من المنطقة منزوعة السلاح

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من المقرر أن تقوم كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية اليوم الأربعاء بالتحقق من سحب عشر نقاط حراسة من كل جانب من الحدود في المنطقة منزوعة السلاح.وقالت وزارة الدفاع في سيول إن كل جانب من الجانبين سيرسل فريقا للتحقق مكونا من سبعة أعضاء، إلى كل نقطة حراسة.وسوف تقوم كوريا الجنوبية بإجراء أعمال التحقق على نقاط الحراسة الكورية الشمالية في الصباح، بينما ستقوم كوريا الشمالية بالتحقق من إزالة النقاط الكورية الجنوبية في فترة ما بعد الظهر.وكجزء من الاتفاق العسكري الذي أبرمته الكوريتان في سبتمبر الماضي، تستهدف عملية إزالة نقاط الحراسة في المنطقة منزوعة السلاح إلى تخفيف حدة التوتر وبناء الثقة بين الجانبين، حيث وافقت سيول وبيونغ يانغ على هدم عشر نقاط حراسة من كل جانب في المنطقة منزوعة السلاح، والإبقاء على نقطة واحدة فقط لكل منهما.