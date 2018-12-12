الكوريتان تعقدان محادثات حول التعاون في مجال الصحة

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تجري كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية محادثات اليوم الأربعاء لتبادل المعلومات حول الأمراض المُعْدية وتنفيذ برنامج تجريبي مشترك في هذا المجال.وصرحت وزارة الصحة الكورية الجنوبية بأن وفدا مكونا من ثلاثة أعضاء بقيادة وكيل وزارة الصحة "كوان جون أوك"، سوف يلتقي بمسؤولين كوريين شماليين في مكتب الاتصال المشترك في مدينة كيسونغ الحدودية الكورية الشمالية.وأوضحت الوزارة أنه سيتم خلال الاجتماع تبادل المعلومات حول الأمراض المعدية، خاصة الإنفلونزا في فصل الشتاء. ومن المتوقع أيضا أن تجري مناقشة خطة لتبادل المعلومات والبيانات حول الأمراض المعدية للعام القادم.ويعتبر هذا الاجتماع ضمن إجراءات المتابعة للاتفاق بين الكوريتين الشهر الماضي على التعاون في منع انتشار الأمراض المعدية وتبادل المعلومات حول هذه الأمراض على أساس تجريبي خلال هذا العام.