توقعات بعدم إمكانية تحقق زيارة الزعيم الشمالي إلى سيول هذا العام

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صرحت رئاسة الجمهورية الكورية الجنوبية بأنه سيكون من الصعب تحقق زيارة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى سيول قبل نهاية هذا العام.وقال مسؤول كبير في رئاسة الجمهورية في تصريحات عبر الهاتف لوكالة يونهاب للأنباء إنه من الصعب أن تتم زيارة الزعيم الشمالي إلى سيول خلال هذا العام.كما قال مسؤول آخر في رئاسة الجمهورية إن هذه الصعوبة ترجع إلى الأوضاع الداخلية في كوريا الشمالية.يذكر أن كوريا الشمالية لم توضح موعد زيارة كيم بسبب الصعوبات في المفاوضات مع الولايات المتحدة إلى جانب مسائل الأمن والحراسة ذات الصلة بالزيارة التي ستكون الأولى من نوعها لزعيم كوري شمالي إلى كوريا الجنوبية.ويتركز الاهتمام حاليا على الموعد الممكن لتحقق تلك الزيارة، وما إذا كانت ستتم قبل أو بعد الجولة الثانية من مباحثات القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي من المتوقع إجراؤها في شهر يناير أو فبراير من العام القادم.