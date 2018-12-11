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انتخبت النائبة "نا كيونغ وون" بأغلبية كبيرة كزعيمة جديدة للتكتل البرلماني لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في الحزب المعارض.ويذكر أن "نا" نائبة برلمانية للمرة الرابعة، وقد تم انتخابها للمنصب بعد ترشيحها 3 مرات.كما تم انتخاب النائب "جونغ يونغ كي" كرئيس جديد للجنة السياسات في الحزب.وعقب الإعلان عن توليها المنصب، أكدت "نا" على أهمية توحيد الحزب الذي يمثل المعسكر المحافظ في كوريا، موضحة أنها ستقاوم السياسات الخاطئة لحكومة الرئيس "مون جيه إين" وتحافظ على قيم المعسكر المحافظ.كما قالت "نا" إن مسألة إصلاح نظام الانتخابات التي تطالب بها أحزاب المعارضة الصغيرة الثلاثة تحتاج إلى وقت كاف لجمع الآراء في الحزب ومناقشتها.ويقول المراقبون إن أبرز المهام التي تواجه "نا" حاليا تسوية الصراعات الداخلية بين مختلف فئات الحزب.