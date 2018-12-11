سائقو سيارات الأجرة يواصلون اعتراضهم على تطبيق مشاركة السيارات

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واصل سائقو سيارات الأجرة في كوريا اعتراضاتهم على تطبيق جديد طرحته شركة "كاكاو" لمشاركة سيارات الركوب بسبب تهديده لأعمالهم، وزادت وتيرة الاعتراضات بصفة خاصة بعد أن انتحر أحد السائقين بإشعال النار في نفسه أمام البرلمان قبل يومين تعبيرا عن استيائه من هذا التطبيق.وصرحت مصادر في دائرة سائقي التاكسي في سيول بأنهم سيبدؤون في الاعتصام أمام مقر البرلمان اليوم، كما ستتم إقامة سرادق لتلقي العزاء في السائق المنتحر.وينوي سائقو سيارات الأجرة أيضا تنظيم مظاهرة ضخمة بمشاركة حوالي 100 ألف شخص يوم الخميس 20 ديسمبر لمطالبة الحكومة بالتعامل مع هذه القضية، وإلغاء العمل بتطبيق شركة كاكاو للمشاركة في سيارات الركوب، والاستجابة لطلبات سائقي السيارات في مختلف أرجاء البلاد.من جانبها، قالت شركة كاكاو إنها قد تدرس تأجيل بدء خدمة "مشاركة السيارات" التي كان من المقرر بدؤها يوم الاثنين القادم.ومن ناحية أخرى، قالت النائبة البرلمانية "جون هيون هي" رئيسة فريق العمل الخاص بهذه القضية في الحزب الحاكم إنه ينبغي تخفيف القيود من أجل تعزيز اقتصاد المشاركة وفي نفس الوقت دعم صناعة سيارات الأجرة، مؤكدة أن الحزب سيبذل جهودا للتوصل إلى اتفاق نهائي في هذا الشأن بين الأطراف ذات الصلة في غضون أسبوع.