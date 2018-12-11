سام سونغ للإلكترونيات توقف تشغيل مصنعها في تيانجين الصينية

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قالت شركة "سام سونغ" الكورية للإلكترونيات أمس الأربعاء إنها قررت وقف تشغيل مصنعها الخاص بإنتاج الهواتف الذكية في مدينة "تيانجين" الصينية والذي يعاني من الركود في السوق الصينية.وتقوم شركة "سام سونغ" بإنتاج هواتف ذكية في الصين من خلال مصنعيها في مدينتي "تيانجين" و"هوي تشاو".ويرى المراقبون أن السبب في قرار "سام سونغ" وقف تشغيل مصنعها في "تيانجين" يرجع إلى خطتها للتركيز على الأسواق الجديدة في الهند وفيتنام.وطبقا لتقرير صادر عن شركة "ستراتيجي أناليتيكس" المتخصصة في الأبحاث والاستشارات، بلغت حصة شركة "سام سونغ" الكورية في السوق الصينية للهواتف الذكية 0.7% فقط في الربع الثالث من هذا العام.الجدير بالذكر أن "سام سونغ" تقوم بإنتاج حوالي 50% من إجمالي هواتفها الذكية في فيتنام، وقامت ببناء أكبر مصنع للهواتف الذكية عالميا في مدينة "نويدا" الهندية في شهر يوليو الماضي.