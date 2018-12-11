تراجع عدد الشركات الكورية التي يتجاوز حجم مبيعاتها تريليون وون

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شهد عدد الشركات الكورية التي يتجاوز حجم مبيعاتها تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 888 مليون دولار، تراجعا خلال السنوات الأخيرة، كما شهد حجم مبيعات الشركات الكبيرة ركودا منذ عام 2012.وطبقا لتقرير صادر عن معهد "سي إكس أو" الكوري لتحليل المعلومات عن الشركات اليوم الخميس، بلغ عدد الشركات الكورية التي يتجاوز حجم مبيعاتها تريليون وون، 187 شركة في العام الماضي بعد أن كان 184 في عام 2016، و186 في عامي 2014 و2015، و189 في عام 2013.وكان هذا العدد قد بلغ 192 شركة في عام 2012، أي 2.5 ضعف مقارنة بعام 1997 الذي تعرضت فيه البلاد للأزمة المالية.وأشار التقرير إلى أن إجمالي حجم مبيعات أكبر ألف شركة في كوريا الجنوبية بلغ 1492 تريليون وون في العام الماضي بعد أن كان 452 تريليون وون في عام 1997، و1482 تريليون وون في عام 2012، حيث لم تتمكن البلاد من تجاوز مستوى 1500 تريليون وون خلال الخمس سنوات الماضية.وأضاف التقرير أن متوسط معدل النمو السنوي في حجم المبيعات للشركات الكبيرة قد بلغ 27.3% خلال الفترة من عام 1997 وحتى عام 2008.