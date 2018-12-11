الحكومة تكشف عن خطة لدعم سائقي سيارات الأجرة

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كشفت الحكومة عن خطتها لدعم سائقي سيارات الأجرة ضمن جهودها لتهدئة اعتراضاتهم على تطبيق جديد طرحته شركة "كاكاو" لمشاركة سيارات الركوب.وتقضي هذه الخطة التي قدمتها الحكومة لفريق العمل التابع للحزب الديمقراطي الحاكم والخاص بقضية مشاركة السيارات، بإلغاء النظام الحالي الذي يتعين على سائقي سيارات الأجرة بموجبه تسليم حصة معينة من أرباحهم اليومية للشركات، وتطبيق نظام جديد للرواتب الشهرية ليحل محل النظام الحالي، بشرط أن يتم تنفيذ نظام مشاركة سيارات الركوب لشركة "كاكاو".وفي حالة تطبيق النظام الجديد، سيتلقى سائقو سيارات الأجرة أكثر من 2.5 مليون وون، أي ما يعادل حوالي 2200 دولار، كراتب شهري.لكن سائقي سيارات الأجرة واصلوا اعتراضهم لقبول أي تسوية تشترط تنفيذ نظام مشاركة سيارات الركوب.ومن جانبها أعلنت شركة كاكاو أنها قررت تأجيل طرح التطبيق الجديد لمشاركة ركوب السيارات إلى العام القادم.