الحكومة تقرر بشأن توسيع تطبيق نظام تقليل ساعات العمل قبل نهاية العام

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قالت وزارة التوظيف والعمل الكورية إنها ستقرر موقفها بشأن تمديد فترة السماح لتطبيق نظام تقليل ساعات العمل، قبل انتهائها في نهاية ديسمبر الجاري.جاء ذلك في موجز صحفي لنائب وزير التوظيف والعمل "إيم صو جونغ" أمس الأربعاء، حيث أضاف أنه سيتم بحث القضايا المتعلقة بهذا الشأن في لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والعمالية.وكانت الحكومة الكورية قد بدأت في يوم الأول من شهر يوليو الماضي تطبيق نظام جديد يحدد عدد ساعات العمل الأسبوعية بـ52 ساعة بحد أقصى، وبدأ تطبيق النظام على الشركات التي يزيد عدد عمالها عن 300 شخص.وبناء على مطالبة الشركات، قامت الحكومة بوضع مهلة مدتها 6 أشهر لتطبيق نظام تقليل ساعات العمل.وتطالب الشركات الحكومة بتمديد فترة السماح بتطبيق نظام ساعات العمل المرنة لتخفيف التداعيات السلبية التي قد تتعرض لها الشركات الصغيرة والمتوسطة.