الكوريتان تعقدان مباحثات حول احتفال إطلاق ربط السكك الحديدية

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من المقرر أن تناقش الكوريتان اليوم الخميس تفاصيل الاحتفال الذي سيقام بمناسبة إطلاق مشروعات ربط السكك الحديدية والطرق بين الجانبين.وستعقد الكوريتان محادثات على مستوى العمل في مكتب الاتصال المشترك في مدينة كيسونغ الحدودية الشمالية، لمناقشة تفاصيل الحفل الكبير الذي سيقام بمناسبة إطلاق مشروعات تحديث خطوط السكك الحديدية والطرق في كوريا الشمالية وربطها مع الجنوب.وقالت وزارة التوحيد في سيول إن المسؤولين الكوريين الجنوبيين سيشاركون بإخلاص في المحادثات، من أجل عقد الاحتفال قبل نهاية العام.وتخطط الحكومة الكورية الجنوبية لإقامة الحفل بعد الانتهاء من عمليات التفتيش المشترك بين الكوريتين الخاصة بالسكك الحديدية والطرق.وبما أنه يُتوقَّع الانتهاء من التفتيش المشترك أوائل الأسبوع القادم، فمن المتوقع أن يتم الاحتفال بعد يوم الاثنين.