الرئيس الكوري خامس أبرز شخصيات عام 2018

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حلَّ الرئيس مون جيه إين في المرتبة الخامسة في قائمة مجلة تايم لأبرز شخصيات العالم في عام 2018.وقالت المجلة في موقعها على الإنترنت أمس الأربعاء إنه تم إدراج "مون" في القائمة لجهوده في إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية وخارجها، من خلال علاقاته الدبلوماسية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ووصفت مون بأنه "الزعيم الكوري الجنوبي الذي راهن على الدبلوماسية لتفادي أزمة عالمية"، موضحة أنه توسط لعقد أول قمة من نوعها بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في يونيو.كما منحت المجلة الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي وغيره من الصحفيين الذين سعوا إلى كشف الحقيقة، لقب شخصية العام 2018.واحتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبة الثانية، وتلاه المستشار الأمريكي الخاص روبرت مولر، وحركة "النشطاء" الشبابية، التي تسعى إلى تقنين امتلاك الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.