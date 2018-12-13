تدريبات للبحرية الكورية الجنوبية لحماية جزر دوكدو

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بدأت قوات البحرية الكورية الجنوبية اليوم الخميس تدريباتها العادية لمدة يومين، للدفاع عن جزر دوكدو، الواقعة في أقصى شرق البلاد.وشهدت المياه الواقعة قبالة دوكدو مشاركة القوات البحرية والجوية وحرس السواحل والحرس المدني في دوكدو، مع مشاركة المدمرة البحرية التي يبلغ وزنها 3200 طن، وطائرات "بي 3-سي"، بالإضافة إلى مقاتلات "إف -15 كيه" التابعة لسلاح الجو.وقالت القوات البحرية إن التدريبات مشابهة للتدريبات السابقة في الحجم والنطاق.ويقوم الجيش الكوري الجنوبي بتدريبين عسكريين للدفاع عن دوكدو سنويًّا.وقد تم إجراء التدريبات السابقة خلال هذا العام لمدة يومين من شهر يونيو.