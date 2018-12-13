بنك التنمية الآسيوي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري

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قرر بنك التنمية الآسيوي تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية لهذا العام والعام القادم.ووفقًا لتوقعات البنك المنقحة الصادرة أمس الأربعاء، سينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 2.7% هذا العام، بعد أن كان قد توقع في سبتمبر نسبة 2.9%، كما توقع نموا بنسبة 2.6% في العام القادم، بعد توقعه السابق بتحقيق نمو بنسبة 2.8%.وأوضح البنك أن الهدنة المؤقتة في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة لمدة 90 يومًا ستساعد على استقرار أنشطة المستهلكين والشركات خلال الأشهر القادمة، لكن التباطؤ في نمو الصادرات الكورية لن ينتهي على الأرجح في المدى القصير، بسبب تباطؤ النمو في الصين والعالم.وقال البنك أيضا إن انخفاض معدل التوظيف في كوريا الجنوبية وارتفاع مستويات ديون الأسر من المرجح أن يتسببا في تراجع الإنفاق.وفي الوقت نفسه، حافظ البنك على توقعاته السابقة بتحقيق متوسط نمو بنسبة 6% للدول الخمس والأربعين في منطقة آسيا لهذا العام، و5.8% للعام القادم.