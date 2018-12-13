ثلوج خفيفة في المنطقة الوسطى اليوم الخميس

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من المتوقع استمرار تساقط الثلوج ولكن بشكل خفيف، في وسط كوريا الجنوبية، اليوم الخميس.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن المنطقة الوسطى والمناطق الساحلية على البحر الأصفر سوف تستقبل ما يتراوح بين 1 إلى 3 سنتيمترات من الثلوج، في حين ستشهد سيول والمناطق الداخلية الأخرى نحو 1 سنتيمتر، وهو أقل بكثير من التوقعات السابقة.وقد توقف تساقط الثلوج قبل الظهر في سيول ومقاطعة كيونغ كي، بينما استمر في المناطق الأخرى خلال فترة ما بعد الظهر.وسوف تنخفض درجات الحرارة بسبب الرياح والموجة الباردة إلى 8 درجات مئوية تحت الصفر في سيول، و10 درجات مئوية تحت الصفر في بعض المناطق الداخلية، صباح الغد الجمعة.