طلاب المدارس في كوريا يتمنون أن يكونوا ناشطين على يوتيوب

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للمرة الأولى، قالت أعداد كبيرة من طلاب المدارس الابتدائية في كوريا الجنوبية إنهم يرغبون أن يصبحوا نجوما ناشطين على موقع "يوتيوب" كأحد الوظائف التي يحلمون بها في المستقبل.جاء ذلك وفقا لمسح حكومي صدر حديثا على 27 ألفا من طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية على الصعيد الوطني، حيث اتضح أنهم اختاروا أن يكونوا نجوما على يوتيوب كخامس أكثر وظيفة يحلمون بها، وهي أول مرة تدخل فيها هذه الوظيفة ضمن قائمة أبرز عشر وظائف يحلم بها طلاب المدارس في كوريا.وقال معظم الأطفال في المدارس الابتدائية إنهم يريدون أن يصبحوا رياضيين في المستقبل، بينما تراجعت مهنة المعلم إلى المرتبة الثانية في الترتيب للمرة الأولى منذ خمس سنوات.ودخلت المهن في مجالات الجمال والموسيقي وتأليف الأغاني ضمن المراتب العشر الأولى لأول مرة بين طلاب المرحلة المتوسطة، بينما جاء التخصص في مجال التجميل والبحث العلمي في المرتبة الأولى لدى طلاب المدارس الثانوية.وقال معظم طلاب المدارس المتوسطة والثانوية إنهم يريدون أن يصبحوا معلمين، رغم أن عددهم انخفض بشكل كبير مقارنةً بما كان عليه قبل عشر سنوات.