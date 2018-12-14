الحكومة تعلن عن قراراتها بشأن 85 من طالبي اللجوء اليمنيين

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من المقرر أن تكشف الحكومة عن قرارها بشأن المواطنين اليمنيين الذين طلبوا اللجوء في جزيرة جيجو، اليوم الجمعة.وقال فرع مكتب الهجرة في جزيرة جيجو أمس الخميس إنه سيعلن نتائج مقابلاته مع 85 من اللاجئين اليمنيين اليوم الجمعة.وقد تقدم ما مجموعه 481 مواطنًا يمنيًّا بطلبات للحصول على وضع اللاجئ بين يناير ومايو، وقد تم اتخاذ قرارات نهائية بشأنهم جميعًا باستثناء 85 شخصًا.وقال مسؤول في فرع الهجرة في جيجو إنه سيتم نشر أخبار مهمة في إعلان اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أنه قد تم قبول بعض طلبات اللجوء.وقد تم السماح لـ 362 من طالبي اللجوء اليمنيين بالبقاء في كوريا الجنوبية لمدة عام لأسباب إنسانية، بينما تم رفض طلبات لجوء 34 منهم بشكل كامل.