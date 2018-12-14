طائرات كورية شمالية تحلق في اتجاه الجنوب للمرة الثانية خلال 5 أيام

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رصدت طائرة يفترض أنها مروحية تابعة لكوريا الشمالية تحلق في اتجاه الجنوب، بالقرب من مدينة كيسونغ الحدودية أمس الخميس، مما دفع إلى نشر الطائرات المقاتلة الكورية الجنوبية.وقال مصدر عسكري إن المروحية الشمالية عبرت خط العمل التكتيكي، وهو خط جوي وهمي على بعد 20 إلى 50 كم من خط ترسيم الحدود العسكرية، والحدود البحرية بحكم الواقع.لكنها لم تقترب من منطقة حظر الطيران.وتعد هذه هي المرة الثانية في غضون خمسة أيام، ولا تستبعد السلطات العسكرية الكورية الجنوبية ارتباط هذه الحادثة بمناورات عسكرية موسمية يقوم بها الشمال، أو رحلة ميدانية يقوم بها مسؤول كبير في بيونغ يانغ إلى الوحدات العسكرية قرب الحدود.