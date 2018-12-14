حفل مشروع ربط السكك الحديدية بين الكوريتين يوم 26 ديسمبر

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تقرر إقامة حفل وضع حجر الأساس لمشروع ربط وتحديث خطوط السكك الحديدية والطرق بين الكوريتين يوم السادس والعشرين من ديسمبر الجاري في محطة "بان مون" للسكك الحديدية الوقعة بالقرب من مدينة كيسونغ الكورية الشمالية.وقالت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية إن الكوريتين اتفقتا على إقامة هذا الحفل في محادثات على مستوى العمل عقدت أمس الخميس في مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين بمدينة كيسونغ الكورية الشمالية.ومن المتوقع أن يشارك في الحفل حوالي 100 شخص من كل جانب، وسيتم قريبا تحديد تفاصيل الحفل، بما في ذلك قائمة المشاركين.وكان الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد اتفقا في قمتهما الثالثة في بيونغ يانغ في شهر سبتمبر الماضي على إقامة حفل وضع حجر الأساس لهذا المشروع في غضون هذا العام.وأجرت الكوريتان مسحا مشتركا لخطي السكك الحديدة في كوريا الشمالية، لإعادة ربطهما وتحديثهما منذ يوم الثلاثين من شهر نوفمبر الماضي حيث تستهدف عمليات المسح إلى إعادة ربط الخطوط المقطوعة بين الكوريتين.وسيكون حفل وضع حجر الأساس لمشروع ربط السكك الحديدية والطرق رمزا للانطلاق الرسمي للتعاون بين الكوريتين في مجال السكك الحديدية والطرق.