كوريا تسمح لمواطنَيْن يمنيَيْن باللجوء إليها

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قررت السلطات الكورية السماح لمواطنَيْن يمنيَيْن باللجوء.وقال فرع مكتب الهجرة في جزيرة جيجو اليوم الجمعة إنه أجرى مقابلات مع 74 من طالبي اللجوء اليمنيين، وقرر السماح لاثنين منهم باللجوء إلى كوريا الجنوبية، والسماح لـ59 منهم بالبقاء في البلاد لمدة عام لأسباب إنسانية، بينما رفض طلبات لجوء 22 منهم بشكل كامل.واليمنيان اللذان تم السماح لهما باللجوء هما صحفيان كتبا مقالات ضد زعيم المتمردين "الحوثي"، وهما ما أدي إلى تعرضهم لتهديدات بالاختطاف والقتل من قبل الحوثيين.وقد تقدم ما مجموعه 481 مواطنا يمنيا بطلبات للحصول على وضع "لاجئ" في كوريا خلال الفترة من شهر يناير وحتى مايو من هذا العام، وحصل اثنان منهم على وضع لاجئ، وتم السماح لـ412 منهم بالبقاء في كوريا الجنوبية لمدة عام لأسباب إنسانية، بينما تم رفض طلبات لجوء 56 منهم.