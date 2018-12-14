الرئيس الكوري مون جيه إين يجري تعديلا كبيرا على نواب الوزراء

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قرر الرئيس الكوري "مون جيه إين" إجراء تعديل كبير يشمل 16 مسؤولا على مستوى نواب الوزراء.وشمل هذا التعديل مناصب كل من رئيس إدارة شؤون الموظفين ونواب وزراء: المالية، والعلوم والتكنولوجيا، والإدارة والأمن، والثقافة والرياضة والسياحة، والأراضي والنقل، والشركات المتوسطة والصغيرة والمغامرة، وشؤون قدامي المحاربين، ورؤساء هيئات المشتريات العامة، والإطفاء، وإدارة التنمية الريفية، والوكالة الوطنية للمدينة الإدارية، بالإضافة إلى نائب رئيس مكتب تنسيق السياسات، ونائب رئيس لجنة السلام والأمن النووي، والعضو الدائم للجنة حماية المعلومات الشخصية.ويرى المراقبون السياسيون أن الرئيس "مون" يستهدف من وراء تعديل نواب الوزراء تعزيز قدرة الحكومة على الهيمنة على سياسات البلاد من خلال تعيين مساعديه في مكتب الرئاسة للمناصب المهمة.