سيول وواشنطن تفشلان في التوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم تكاليف الدفاع

Photo : YONHAP News

فشلت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم التكاليف الخاصة بنشر القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية للعام القادم.وقد عقد الجانبان الجولة العاشرة من المفاوضات حول "اتفاقية التدابير الخاصة الثننائية" خلال الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من ديسمبر الجاري في سيول من أجل التوصل إلى اتفاق حول القضايا الرئيسية ذات الصلة، بما في ذلك مقدار الزيادة في التكاليف وكيفية تقسيمها بينهما، إلا انهما لم يتمكنا من تضييق الفجوة في وجهتيْ نظرهما.ودعت الولايات المتحدة إلى زيادة إجمالي نصيب كوريا الجنوبية من تكاليف الدفاع ليكون 1.35 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 1.2 مليار دولار.أما كوريا الجنوبية فقد طالبت الجانب الأمريكي بزيادة النصيب الكوري بدرجة منطقية، حيث يبلغ نصيب كوريا حاليا 960.2 مليار وون.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" كان قد عبر عن أمله في زيادة نصيب كوريا الجنوبية من تكاليف الدفاع إلى مستوى 1.8 تريليون وون.