معدل تأييد الرئيس مون جيه إين يصل إلى أقل مستوياته

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شهد معدل تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" أقل مستوياته منذ تنصيبه.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من ديسمبر الجاري على 1003 من المواطنين البالغين، بلغ معدل تأييد الرئيس "مون" 45% ، بانخفاض 4% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أمام معدل المعارضة فقد بلغ 44% ، بزيادة 3% مقارنة بالأسبوع الأسبق، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ تنصيب الرئيس مون.ويرجع السبب في التراجع الكبير لمعدل تأييد الرئيس "مون" إلى عدم تمكن الحكومة من إنعاش الاقتصاد وحل مشاكل الرفاهية العامة وخلق وظائف جديدة، إلى جانب سياسات الحكومة الموالية لكوريا الشمالية.وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 36%، بانخفاض 4% مقارنة بالأسبوع الأسبق، وتلاه كل من حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي بنسبة بلغت 19%، ثم حزب العدل 9%، وحزب الإصلاح المستقبلي 6%، وحزب السلام الديمقراطي 2%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.