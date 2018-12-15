انقسام الرأي العام بعد قرار الحكومة بقبول لجوء اليمنيين

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أثار قرار حكومة كوريا الجنوبية بمنح اثنين من اليمنيين حق اللجوء ردودًا متباينة من المجموعات المدنية المحلية.وقال تحالف بين جمعيات حقوق الإنسان التي تدافع عن طالبي اللجوء اليمنيين في بيان صدر أمس الجمعة إن الحكومة لم تأخذ في اعتبارها أوضاع اليمنيين الآخرين الذين يواجهون خطر الاضطهاد.وقالوا إن القرار يظهر أن حكومة كوريا الجنوبية لا تلتزم بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان.وفي المقابل، عقد المجموعات المعارضة للاجئين في البلاد مؤتمرًا صحفيًّا أمام مجلس محافظة جيجو، مطالبين الحكومة بإلغاء حق اللجوء الذي منحته لليمنيين.وقالوا إن الحكومة اليمنية الحالية قد انتصرت على الجماعات المتمردة، مما يعني أنها قادرة على حماية مواطنيها.وبالإضافة إلى قبول لجوء اثنين من طالبي اللجوء، سمحت الحكومة لخمسين آخرين بالبقاء في البلاد لأسباب إنسانية.