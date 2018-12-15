نواب يابانيون ينتقدون التدريبات العسكرية بالقرب من جزر دوكدو

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انتقد نواب من الحزب الحاكم في اليابان المناورات البحرية العادية التي أجرتها كوريا الجنوبية بالقرب من جزر دوكدو.ووفقًا لوكالة كيودو اليابانية للأنباء، فقد عقد نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي اجتماعًا أمس الجمعة، وأصدروا بيانًا ينتقد التدريبات التي استمرت لمدة يومين، والتي تهدف إلى حماية الجزر الكورية الجنوبية الشرقية.كما دعوا الحكومة اليابانية إلى وضع خطة عمل، حول كيفية ردع التدريبات العسكرية الكورية.وأشار البيان إلى أن التدريبات تمت في الوقت الذي يعقد فيه النواب من البلدين اجتماعًا مشتركًا في سيول أمس الجمعة، وقال إن سيول هي المسؤولة عن تفاقم العلاقات الثنائية.وقد اختُتمت التدريبات العسكرية نصف السنوية أمس الجمعة.