جلسة برلمانية إضافية لمناقشة مشروعات القوانين المعلقة

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اتفقت الأحزاب السياسية على عقد جلسة برلمانية استثنائية في مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة ما يجب فعله مع مشروعات القوانين المعلقة.وجاء الاتفاق على عقد الجلسة الإضافية أمس الجمعة، خلال اجتماع لقادة الكتل البرلمانية للأحزاب الخمسة الرئيسية، ومن بينها الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي.وترأس الاجتماع رئيس الجمعية الوطنية مون هي سانغ، كما حضره أيضًا ممثلون عن الأحزاب المعارضة.وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم هونغ يونغ بيو إنه سيتم تحديد مشروعات القوانين التي سيتم مناقشتها خلال الجلسةمن قبل نواب قادة الكتل البرلمانية.