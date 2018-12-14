تساقط الثلوج على جميع أنحاء البلاد غدًا الأحد

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من المتوقع أن تكون السماء صافية اليوم السبت، في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، مع تحسن طفيف في درجات الحرارة المتجمدة في فترة ما بعد الظهر.ويتوقع أيضًا أن تكون السماء غائمة غدًا الأحد، وستشهد عدد من المناطق سقوطًا للأمطار أو الثلوج.ومن المتوقع تساقط الثلوج على الساحل الغربي لمقاطعة كيونغي، كما سينتشر هطول الأمطار في معظم أنحاء البلاد ما عدا الساحل الشرقي.ويتوقع أن تصل الثلوج إلى ثلاثة سنتيمترات في شرق كيونغي وغرب كانغ وون وشمال تشانغ تشونغ، وإلى نحو سنتيمتر واحد في وسط البلاد.وسوف ترتفع درجات الحرارة الدنيا لتسجل ما يتراوح بين 6 إلى 4 درجات مئوية فوق الصفر، وناقص درجتين في سيول.وستتراوح درجات الحرارة في فترة ما بعد الظهر من واحد إلى تسع درجات مئوية فوق الصفر.