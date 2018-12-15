الأمم المتحدة تحث سيول على سن قانون لمكافحة التمييز العنصري

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حثت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري مجددا الحكومة الكورية على سن قانون يحظر جميع أشكال التمييز العنصري، ودعت إلى اتخاذ التدابير قد خطابات الكراهية العنصرية.وقد سلطت لجنة الأمم المتحدة أمس الجمعة الضوء على هذه المخاوف في تقرير صدر بعد مداولاتها حول كوريا الجنوبية في أوائل هذا الشهر.وأشارت إلى عدم وجود أي معايير قانونية في كوريا الجنوبية فيما يتعلق بحظر التمييز العنصري، واستشهدت اللجنة بالتمييز ضد العمال المهاجرين وانخفاض نسبة قبول اللاجئين وتسجيل المواليد للأطفال غير الكوريين.وانتقدت اللجنة كوريا الجنوبية، قائلة إنه لم يتم إدخال التحسينات اللازمة التي طالبت بها في عام 2012، لحظر جميع أشكال التمييز العنصري.كما أعربت عن قلقها إزاء تصاعد خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي الكورية، منذ وصول نحو 500 لاجئ يمني إلى جزيرة جيجو، وحثت الحكومة على التصدي لهذا السلوك ومعاقبة من ثبتت إدانتهم.كما دعا التقرير إلى إدخال تحسينات على نظام عمل العمال الأجانب والأطفال المولودين لآباء من خارج كوريا الجنوبية.