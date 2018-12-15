انخفاض أسعار الوقود لأدنى مستوى منذ 16 شهرًا

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تراجعت أسعار البنزين والديزل المحلية للأسبوع السادس، بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.ووفقًا لموقع شركة النفط الوطنية الكورية، فقد بلغ متوسط سعر البنزين العادي في محطات الوقود ألفًا وأربعمائة وواحد وخمسين وون لكل لتر، في الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر.ويعد هذا هو الأسبوع السادس على التوالي الذي ينخفض فيه سعر البنزين، ليسجل بذلك أدنى مستوى له منذ أغسطس من العام الماضي.كما تراجعت أسعار الديزل لتسجل ألفًا وثلاثمائة وواحد وأربعين وون لكل لتر، وهو الأدنى منذ يناير الماضي.وتراجعت أيضًا أسعار الديزل غير المستخدم في وقود السيارات، والذي لا يستفيد من خفض ضريبة الوقود، للأسبوع الرابع على التوالي.وقالت الشركة إن الأسعار ستواصل انخفاضها، بعد انخفاض الأسعار العالمية بسبب زيادة إنتاج النفط بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك.