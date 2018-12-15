اتفاق بين الأحزاب حول الإصلاح الانتخابي

Photo : YONHAP News

اتفق الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة على إجراء إصلاح انتخابي، يركز على إدخال نظام تمثيل نسبي جديد.وأعلن قادة الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية الرئيسية عن هذا الاتفاق في مؤتمر صحفي في البرلمان عُقِد اليوم السبت.وتتضمن الإصلاحات مراجعة الإجراءات الخاصة بتبني نظام تمثيل نسبي، حيث يتناسب فيه عدد المقاعد البرلمانية بشكل مباشر مع النسبة المئوية للدعم الانتخابي لكل حزب.كما اتفقت الأحزب على الالتزام بالقرارات التي توصلت إليها اللجنة البرلمانية الخاصة بالإصلاح السياسي، فيما يتعلق بتفاصيل القواعد والأساليب في النظام النسبي الجديد.وسوف تبحث الأحزاب أيضًا في سن أنظمة لتخفيف حالة الانقسام الإقليمي، وتمرير التنقيحات ذات الصلة، خلال الدورة الاستثنائية للشهر المقبل.كما قرر زعماء حزب بارون ميريه وحزب العدالة إنهاء إضرابهما عن الطعام، الذي استمر لمدة 10 أيام، للضغط من أجل الإصلاح الانتخابي.