ترامب يؤكد عدم تعجله للتفاوض مع كوريا الشمالية

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة لا تتعجل التفاوض مع كوريا الشمالية.وكتب الرئيس الأمريكي على موقع تويتر قائلًا إن الكثير من الناس يسأل عن وضع المفاوضات مع كوريا الشمالية، وقال إنه يجيب دائمًا بأنه لا يتعجل ذلك الأمر.وأضاف أن كوريا الشمالية لديها إمكانيات رائعة لتحقيق نجاح اقتصادي كبير، وأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يعلم هذا أكثر من أي شخص، وسوف يستغل ذلك لمصلحة شعبه.وواصل الرئيس نظرته المتفائلة قائلًا إن المفاوضات تتم على ما يرام.وكانت آخر مرة تحدث فيها ترامب حول كوريا الشمالية منذ أحد عشر يومًا في الثالث من ديسمبر، عندما قال إن حل قضايا كوريا الشمالية سيكون أمرًا مفيدا للصين وللجميع، في إشارة إلى العلاقات الأمريكية مع بكين.