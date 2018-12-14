كيم جونغ أون يزور قصر كوم سو سان بمناسبة ذكرى وفاة والده

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد قام بزيارة لقصر الشمس "كوم سو سان"، الذي يوجد فيه جثمانا الزعيميْن الكوريين الشماليين السابقين، بمناسبة الذكرى السابعة على وفاة والده الزعيم السابق "كيم جونغ إيل".وأضاف التقرير أن "كيم" قدم إكليلا من الزهور لتمثالي الزعيمين السابقين "كيم إيل سونغ" و"كيم جونغ إيل".وقال إن عددا من نواب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية ومسؤوليها قد رافقوا "كيم" في زيارته.يذكر أن "كيم جونغ أون" ظل يقوم بزيارة لقصر "كوم سو سان" سنويا منذ الذكرى الأولى على وفاة والده "كيم جونغ إيل".وتعد هذه هي المرة الأولى التي يمارس فيها "كيم" نشاطا علنيا منذ أن قام بزيارة تفقدية لمصنع لإنتاج الأحذية في مدينة "وان سان" يوم الثالث من ديسمبر الجاري.