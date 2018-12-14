الأمم المتحدة تصدر قرارا يدين انتهاك حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

تعقد الأمم المتحدة مؤتمرا عاما صباح غد الثلاثاء حسب توقيت كوريا لمناقشة القرار الذي أصدرته اللجنة الثالثة التابعة لها يوم الخامس عشر من شهر نوفمبر الماضي وأدانت فيه انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.ومن المتوقع أن تتم المصادقة على القرار بالإجماع دون إجراء تصويت، وستكون تلك المرة الرابعة عشرة التي تصدر فيها الأمم المتحدة قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.وقد قاد مكتبا التمثيل الدبلوماسي للاتحاد الأوربي واليابان لدى الأمم المتحدة إعداد نص القرار من خلال استطلاع آراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.وشاركت كوريا الجنوبية في إصدار القرارات ضد انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية منذ عام 2008، ووافقت على القرار الذي أصدرته اللجنة الثالثة للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي.وحثت اللجنة الثالثة في قرارها كوريا الشمالية على وضع حد فوري لتلك الانتهاكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين وضع حقوق الإنسان فيها، مشيرة إلى أن انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق ومنتظمة ضد حقوق الإنسان تجري باستمرار في كوريا الشمالية.وطالب القرار بأن يقوم مجلس الأمن الدولي برفع قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات أشد على المسؤوليين عن الجرائم ضد الإنسانية.ورحب القرار بجو المفاوضات مع كوريا الشمالية والذي تم خلقه من خلال محادثات القمة بين الكوريتين وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.