الرئيس مون جيه إين يعقد اجتماعا لوزراء الشؤون الاقتصادية

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عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" اجتماعا اليوم الاثنين للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية.وأكد الرئيس "مون" في كلمة ألقاها في الاجتماع على ضرورة اتخاذ التدابير التكميلية بشأن سياسات الحكومة المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور وتقليل ساعات العمل إذا لزم الأمر.ودعا الرئيس "مون" الوزراء المشاركين إلى التعاون مع لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والعمالية لتحقيق الحوار والتوافق على الصعيد الاجتماعي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها الرئيس "مون" إلى اتخاذ تدابير تكميلية لسياسة رفع الحد الأدنى للأجور منذ 7 أشهر.كما أكد على أهمية تقديم دعم لأصحاب المحلات الصغيرة من خلال تخفيض رسوم بطاقات الائتمان، وحماية حق المستأجر، وأكد أيضا على أهمية أن تضع الشركات والمؤسسات العامة الأولوية في إدارتها للمصالح والسلامة العامة.وأضاف أن الحكومة تقوم حاليا بإحداث تغيير في سياساتها الاقتصادية، مؤكدا على ضرورة انتظار نتائج هذه التغييرات بصبر.