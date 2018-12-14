الحكومة تتوقع نموا بمعدل 2.7% العام القادم

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توقعت الحكومة الكورية أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى ما يتراوح بين 2.6% و2.7% العام القادم، بعد أن كانت قد توقعت 2.8% في شهر يوليو الماضي.وتخطط الحكومة لتعزيز الحيوية الاقتصادية من خلال زيادة استثمارات الشركات وإنفاق 61% من الميزانية الحكومية في النصف الأول من العام القادم، رغم تباطؤ النمو في الصادرات.وبموجب هذه الخطة، ستقدم الحكومة دعما إداريا للشركات المحلية لاستثمار رؤوس أموالها بما يتجاوز 6 تريليونات وون في بناء منشآت ومصانع، حيث سيتم السماح لشركة "هيون ديه" للسيارات بإنشاء مبنى جديد لها في حي "سام سونغ دونغ" في سيول.كما يتوقع أن يبدأ العمل في بناء مصنع خاص بإنتاج أشباه الموصلات لشركة "إس كي هاينكس".وقررت الحكومة تمديد فترة تخفيض ضريبة الاستهلاك المحددة المفروضة على شراء السيارات من نهاية هذا العام إلى شهر يونيو من العام القادم ضمن الجهود الرامية إلى إنعاش الاستهلاك المحلي.وتوقعت الحكومة أن يزيد عدد الوظائف الجديدة بمعدل 150 ألف وظيفة شهريا في العام القادم.كما قررت تحديد مستوى رفع الحد الأدنى للأجور للعام بعد القادم بالأخذ في الاعتبار مختلف العوامل، بما في ذلك وضع السوق والقدرة المالية لأصحاب الشركات والمحلات الصغيرة والتأثيرات الاقتصادية.