منح سريلانكي إقامة دائمة في كوريا لإنقاذه امرأة مسنة من حريق

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قررت الحكومة الكورية منح حق الإقامة الدائمة لعامل سريلانكي أنقذ سيدة مسنة في حادث حريق.وقالت وزارة العدل إنها قررت بالإجماع منح حق الإقامة الدائمة للمواطن السيلانكي "نيمال" البالغ من العمر 38 عاما في اجتماع استشاري لحماية حقوق الإنسان للأجانب وتطوير مصالحهم عقد يوم الخميس الماضي.وقد دخل "نيمال" كوريا الجنوبية في عام 2011 حاملا تأشيرة عمل، لكنه صار يقيم بصورة غير شرعية بعد انتهاء صلاحية التأشيرة في شهر يوليو من عام 2016.وكان المواطن السريلانكي "نيمال" قد سارع بإنقاذ امرأة كورية تبلغ من العمر 90 عاما من حريق في شهر فبراير من العام الماضي حيث دخل راكضا لمنزلها رغم تصاعد ألسنة اللهب.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها أجنبي على الإقامة الدائمة في كوريا الجنوبية تقديرا لمساهمته في الحفاظ على حياة المواطنين الكوريين وممتلكاتهم.وقد حصل "نيمال" على جائزة "الإنسان الخيّر" من شركة "إل جي" في شهر مارس الماضي، كما اعترفت وزارة الصحة والراعية الاجتماعية به في شهر يونيو الماضي كـ"مصاب في أثناء أداء عمل خيري".ويخضع "نيمال" حاليا للعلاج لتعرضه للحروق مختلفة في عنقه ورأسه ويده، بالإضافة إلى حدوث تضرر في رئتيه بسبب استنشاق غازات سامة ناتجة عن الحريق.