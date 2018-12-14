محكمة كورية تمنح سوريًا حق الإقامة لعدم استقرار بلاده

Photo : KBS News

أصدرت محكمة كورية قرارا يقضي بمنح حق الإقامة الإنسانية لمواطن سوري في كوريا الجنوبية.وكان المواطن السوري، الذي دخل إلى كوريا الجنوبية بتأشيرة زيارة قصيرة في شهر فبراير من عام 2016، قد تقدم بطلب للجوء إلى كوريا قائلا إن بلاده في حالة حرب أهلية، وهو ما سيجعله خاضعا لقانون التجنيد العسكري في سوريا، لكن مكتب الهجرة رفض طلبه مما دفعه للطعن في قرار مكتب الهجرة التابع لوزارة العدل.وقالت المحكمة إن عدم الاستقرار الأمني الذي تشهده سوريا وعدم رغبته في الانضمام إلى الجيش النظامي لا تعتبر أسبابا كافية للاعتراف به كلاجئ سياسي في كوريا الجنوبية، لكنها أضافت أن إمكانية تعرضه لمضايقات ومعاملة غير إنسانية مثل التعذيب تعتبر أسبابا تسوغ منحه حق الإقامة الإنسانية.وبهذا سيتمكن المواطن السوري من إيجاد فرصة عمل وتحركات حرة في كوريا الجنوبية لمدة عام، كما سيمكنه تمديد هذه الفترة على أساس سنوي.