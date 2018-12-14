فجوة كبيرة بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة في معدل الأرباح التشغيلية

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سجلت الفجوة بين معدل الأرباح التشغيلية للشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة أعلى مستوياتها في الربع الثالث من هذا العام، حيث تجاوز حجم الأرباح التشغيلية لشركة "سام سونغ" للإلكترونيات 17 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 15.3 مليار دولار، في الربع الثالث من هذا العام، بزيادة 20% مقارنة بالربع الأسبق بسبب تمتع صادرات أشباه الموصلات بانتعاش.وبلغ متوسط معدل الأرباح التشغيلية للشركات الكبيرة 8.4% في الربع الثالث من هذا العام، بينما بلغ نظيره للشركات الصغيرة والمتوسطة 4.1%، مسجلا بذلك أكبر فجوة بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.ويرجع السبب الرئيسي في اتساع هذه الفجوة إلى انتعاش صناعة أشباه الموصلات وحدها، حيث بلغ معدل الأرباح التشغيلية للشركات الكبيرة باستثناء شركتي "سام سونغ" و"إس كي هاينكس" لأشباه الموصلات، 5% فقط.أما صناعات الإنشاءات والسيارات التي تحتاج إلى التعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة فتعاني من تدهور منذ بداية هذا العام، وهو ما تسبب في تعرض الاقتصاد الكوري للركود وتراجع الاستهلاك.