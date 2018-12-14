منتخب فيتنام يفوز بلقب بطولة آسيان بقيادة مدرب كوري جنوبي

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استطاع المنتخب الفيتنامي لكرة القدم الفوز بلقب بطولة اتحاد آسيان تحت قيادة المدرب الكوري الجنوبي "بارك هانغ صو" بعد تغلبه على نظيره الماليزي بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة النهائية التي أقيمت يوم السبت الماضي.وقال المدرب "بارك" في تصريح أدلى به للصحفيين الكوريين أمس الأحد إنه فخور بالإنجازات التي حققها في فيتنام ولعبت دورا كبيرا في تعزيز العلاقات بين كوريا الجنوبية وفيتنام.وتبرع المدرب الكوري "بارك" بـ100 ألف دولار قيمة الهدية المالية التي منحتها له الحكومة الفيتنامية لمساعدة المحتاجين والفقراء في فيتنام.