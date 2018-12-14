الأمم المتحدة تصدر قرارا جديدا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

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أصدرت الأمم المتحدة قراراً جديدا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية للعام الرابع عشر على التوالي.واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار بتوافق الآراء دون تصويت أمس الاثنين.وقد انضمت كوريا الجنوبية، التي شاركت في رعاية قرارات مماثلة منذ عام 2008، إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في تبني القرار غير الملزم الذي ينص على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين "الانتهاكات المنتظمة والمستمرة والشاملة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية بواسطة السلطات الكورية الشمالية".وحث القرارُ مجلسَ الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على مراجعة تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الذي يفصّل الانتهاكات في كوريا الشمالية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان محاسبة المسؤولين عنها، بما في ذلك إمكانية إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.ويقول المراقبون إن الجديد في قرار هذا العام هو الترحيب بالجهود الدبلوماسية الجارية حاليا لحل القضية النووية لكوريا الشمالية.